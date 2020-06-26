طرق بسيطة لإزالة مشاعر التوتر الطارئة

علاء علي عبد

عمان- ما من شك بأننا نعيش في فترة صعبة ناتجة عن تفشي وباء “كورونا” حول العالم والتي سببت حالة من التوتر لجميع الناس تقريبا، وهذا التوتر ناتج عن مخاوف عدة يشعر بها المرء منها صحية بسبب خشيته على نفسه وعلى من يحب من الإصابة بهذا الوباء المستجد، ومنها مخاوف اقتصادية بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن هذه الأزمة.

ولكبح مشاعر التوتر التي تنتابنا بين الحين والآخر، يمكننا القيام ببعض الإجراءات البسيطة والسهلة التي تتضمن ما يلي: