طرق تساعد الذهن على بناء الأفكار وزيادة الإنتاجية

علاء علي عبد

عمان- في دراسة تبدو غريبة إلى حد بعيد، وجدت جامعة تكساس الأميركية أن وجود جهاز هاتف ذكي في مكتب يضم عددا من الموظفين، كان كفيلا ليس بتشتيت صاحبه فحسب، بل كان عاملا مشتتا لجميع الموظفين في المكتب!

السبب بتلك النتيجة غير المتوقعة أن أجهزة الهاتف لم تعد كما كانت من قبل، تستخدم فقط لإجراء المكالمات، بل إن هذه الأجهزة أصبحت ذات مهام متعددة، الأمر الذي أسهم بتشكيل رابطة عاطفية بين المرء والهاتف الذكي.

لذا فحتى لو رأى جهازا ليس له، فإن هذا سيحرك مشاعره بطريقة ما ليذكره بتلك الصورة التي يحتفظ بها في جهازه أو ذلك التسجيل الصوتي الذي يحرص على أن لا يحذف كونه يذكره بصوت عزيز رحل عنه أو شيء من هذا القبيل.

يعمل المرء 8-9 ساعات يوميا، وحتى يكون ناجحا في عمله فهو يحتاج لأن يحمل في ذهنه أفكارا إنتاجية معظم الوقت، وحتى يتمكن من هذا، ينبغي عليه إزالة المشتتات ويجعل ذهنه يبقى في حالة نشاط شبه دائم. وهذا الأمر لا يتحقق بمجرد إبعاد أجهزة الهاتف الذكي فحسب، بل هناك عدد من الطرق التي ستساعد المرء على أن يكون ذهنه أكثر إنتاجية: