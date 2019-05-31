طرق تساعد الذهن على بناء الأفكار وزيادة الإنتاجية

علاء علي عبد
عمان- في دراسة تبدو غريبة إلى حد بعيد، وجدت جامعة تكساس الأميركية أن وجود جهاز هاتف ذكي في مكتب يضم عددا من الموظفين، كان كفيلا ليس بتشتيت صاحبه فحسب، بل كان عاملا مشتتا لجميع الموظفين في المكتب!
السبب بتلك النتيجة غير المتوقعة أن أجهزة الهاتف لم تعد كما كانت من قبل، تستخدم فقط لإجراء المكالمات، بل إن هذه الأجهزة أصبحت ذات مهام متعددة، الأمر الذي أسهم بتشكيل رابطة عاطفية بين المرء والهاتف الذكي.
لذا فحتى لو رأى جهازا ليس له، فإن هذا سيحرك مشاعره بطريقة ما ليذكره بتلك الصورة التي يحتفظ بها في جهازه أو ذلك التسجيل الصوتي الذي يحرص على أن لا يحذف كونه يذكره بصوت عزيز رحل عنه أو شيء من هذا القبيل.
يعمل المرء 8-9 ساعات يوميا، وحتى يكون ناجحا في عمله فهو يحتاج لأن يحمل في ذهنه أفكارا إنتاجية معظم الوقت، وحتى يتمكن من هذا، ينبغي عليه إزالة المشتتات ويجعل ذهنه يبقى في حالة نشاط شبه دائم. وهذا الأمر لا يتحقق بمجرد إبعاد أجهزة الهاتف الذكي فحسب، بل هناك عدد من الطرق التي ستساعد المرء على أن يكون ذهنه أكثر إنتاجية:
- ضع في اعتبارك أن العمل لإنجاز أكثر من مهمة في الوقت نفسه يعد من أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى تشتت ذهنك: لنفترض أنه يتوجب عليك إنجاز ثلاث مهمات، هنا يقع البعض ضحية فخ الاعتقاد بأن إنجاز تلك المهام الثلاث في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي لإنجاز المطلوب بشكل أسرع.
لكن ما يغيب عن الكثيرين أن العقل عندما ينتقل من مهمة لأخرى يحتاج لبعض الوقت لاستعادة طاقته وليركز بالمهمة الثانية، هذا الوقت الذي يضيع في نقل تركيز الذهن من مهمة (أ) إلى مهمة (ب) يسمى (تكلفة التحول).
وفي كل مرة تريد تحويل تركيز ذهنك من مهمة إلى أخرى سيكون هناك تكلفة، وهي بطء ذهنك لبعض الوقت حتى يستعيد تركيزه مرة أخرى. لذا احرص دائما على ألا تركز سوى بمهمة واحدة فقط حتى تتمكن من إنجازها بالشكل الصحيح والمتقن.
- الكتابة تساعدك على تثبيت تركيزك: من الطرق التي تساعد الذهن على أن يبقى نشيطا ومبتكرا للأفكار الإنتاجية قيام المرء بكتابة المهمة التي يتوجب عليه إنجازها؛ حيث يمكنك كتابتها على ورقة ملاحظات وإلصاقها على جهاز اللابتوب الخاص بك لتبقى أمامك طوال الوقت، وكلما وجدت بأن ذهنك يتشتت، فإن مجرد نظرك للورقة كفيل بأن يعيد لذهنك تركيزه المطلوب.