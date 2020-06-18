طرق تساعد المرء على معرفة أسباب مزاجه السيئ

علاء علي عبد

عمان- الغضب والضيق والحزن واليأس، كلها مشاعر تمر بنا رغما عنا وتندرج ضمن فئة المشاعر السلبية. ومع استمرار أزمة تفشي وباء “كورونا” حول العالم، أصبحنا جميعا أكثر عرضة لتلك المشاعر وللكثير غيرها مما يندرج أيضا في فئة المشاعر السلبية.

لكن، وعلى الرغم من كراهيتنا لتلك المشاعر وما شابهها، إلا أن محاولاتنا لمعرفة أسباب وجود تلك المشاعر لدينا يعد لدى الكثيرين أشد صعوبة من المشاعر نفسها. فمع تسارع الحياة وتنوع الأزمات التي يعانيها المرء سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام، يصبح على المرء أن يعيد التدقيق بكل ما مر بيومه من أحداث في محاولة لوضع يده على السبب الحقيقي لتلك المشاعر السلبية التي يعاني منها.

سنستعرض فيما يلي عددا من الخطوات التي تساعد المرء على معرفة سبب المشاعر السلبية التي تمر به: