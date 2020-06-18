طرق تساعد المرء على معرفة أسباب مزاجه السيئ

علاء علي عبد
عمان- الغضب والضيق والحزن واليأس، كلها مشاعر تمر بنا رغما عنا وتندرج ضمن فئة المشاعر السلبية. ومع استمرار أزمة تفشي وباء “كورونا” حول العالم، أصبحنا جميعا أكثر عرضة لتلك المشاعر وللكثير غيرها مما يندرج أيضا في فئة المشاعر السلبية.
لكن، وعلى الرغم من كراهيتنا لتلك المشاعر وما شابهها، إلا أن محاولاتنا لمعرفة أسباب وجود تلك المشاعر لدينا يعد لدى الكثيرين أشد صعوبة من المشاعر نفسها. فمع تسارع الحياة وتنوع الأزمات التي يعانيها المرء سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام، يصبح على المرء أن يعيد التدقيق بكل ما مر بيومه من أحداث في محاولة لوضع يده على السبب الحقيقي لتلك المشاعر السلبية التي يعاني منها.
سنستعرض فيما يلي عددا من الخطوات التي تساعد المرء على معرفة سبب المشاعر السلبية التي تمر به:
- تعرف تحديدا على الشعور الذي يمر بك: في كثير من الأحيان يكتفي المرء بوصف ما يشعر به على أنه مزاج سيئ، لكن وكما ذكرت في البداية، فإن المشاعر السلبية التي تمر بالمرء عبارة عن مشاعر تنتمي لفئة كبيرة من المشاعر المختلفة، لذا فمن المهم بداية أن نتعرف على حقيقة الشعور الذي يمر بنا، وهذا يتطلب أن نسأل أنفسنا هل نشعر بالحزن، أو بالضيق، أو باليأس، أو بأي شعور آخر؟
- تتبع أثر مشاعرك: عندما نفقد مفاتيح السيارة مثلا، فإننا غالبا ما نعود بتفكيرنا للوراء لمعرفة أين ذهبنا حتى نحاول تحديد الأماكن المحتملة لوجود المفاتيح فيها. الأمر نفسه يمكننا القيام به لتتبع الكيفية التي بدأت فيها مشاعرنا. حاول أن تفكر بهدوء قليلا وتتذكر اللحظة التي شعرت بها بتغير مزاجك، ومن ثم تذكر ما الذي حدث قبل تلك اللحظة. قد تجد أن هناك سببا غير مباشر لعب دور المحفز للشعور السلبي الذي تمر به، فقد يكون كلمة من أحد الأشخاص أو ربما صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت شيئا في داخلك.
- حاول التأكد ما إذا كان ما تشتكي منه هو الشعور السلبي نفسه أم شعور سلبي آخر تابع له: لتوضيح الأمر ينبغي أن نعلم أن تعريفنا للمشاعر التي تمر بنا، أيا كان نوعها، يعتمد على عوامل عدة من ضمنها عامل العرف المتداول بين الناس بشأنها، فمثلا قد نجد أن شعور المرء بالحزن يعد في أعراف الناس نوعا من الضعف. لذا، فالمرء عندما يشعر بالحزن يحاول أن يتنبه إلى أن الحزن يؤكد ضعفه، الأمر الذي يجعله يشعر بشيء آخر ليس سوى تابع لشعوره الأصلي. لذا فمن المهم تنحية آراء الناس جانبا ونسمح لأنفسنا أن نعبر عن مشاعرنا الحقيقية أمام أنفسنا على الأقل حتى نتمكن من تجاوزها بأفضل طريقة ممكنة.
- اكتب ما تشعر به في دفتر ملاحظاتك: وحتى نتمكن من التعبير عن أنفسنا بشكل صحيح، فمن المهم أن نستخدم الورقة والقلم لكتابة ما نشعر به وما يمر بأذهاننا من أفكار مختلفة. من المهم أن نجعل من دفتر ملاحظاتنا الملجأ الآمن الذي نستطيع التعبير فيه عن مشاعرنا مهما كانت نظرة الناس لهذه المشاعر.
- دع شعورك يأخذ وقته بدون أن تحاول تجاهله: لعل من طبيعتنا كبشر أن نقاوم أي مشاعر متعبة تمر بنا، لكن هذه المقاومة غالبا ما تقود لتجاهل هذه المشاعر على الرغم من أنها موجودة بالفعل. لذا حاول أن تتقبل مشاعرك وأن تقتنع أنه يحق لك أن تعيش هذه المشاعر. لكن، وحتى لا تستغرق أكثر من اللازم في هذا الشعور حاول أن تمارس نشاطا بدنيا معينا كممارسة الرياضة أو القيام بأمور العناية الشخصية كالاستحمام، فهذه الأمور من شأنها التخفيف من حدة المشاعر السلبية ولاحقا إزالتها تماما.