الأشغال: طرق عجلون سالكة بصعوبة ونعمل على فتحها

عجلون -تشهد محافظة عجلون حاليا تساقطاً غزيرا للثلوج مما أدى الى إغلاق بعض الطرق الرئيسية والثانوية فيها .

ويتعرض طريق القاعدة في عجلون ومثلث ارحابا تساقطاً كثيفاً للثلوج الامر الذي جعل الطريق شبه مغلق وسالك بصعوبة كما يشهد طريق لواء المزار الشمالي وطريق اربد عجلون تساقطاً كثيفا للثلوج، وجميعها سالكة بصعوبة.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة الاشغال العامة والإسكان عمر المحارمة إن هذه المناطق تشهد الآن تساقطا غزيرا للثلوج، وان فرق الوزارة تعمل على فتحها أولا بأول وان الآليات موجودة في الموقع.

وأوضح المحارمة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه بناءً على توقعات الأرصاد الجوية ركزت الوزارة على المناطق التي تشهد غزارة في تساقط الثلوج، مشيراً الى ان فرق الطوارئ التابعة للوزارة منتشرة في جميع محافظات المملكة. هذا وقد حذرت الجهات المعنية المواطنين من الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى في ظل الظروف الجوية السائدة.