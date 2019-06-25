طرق للحماية من التسمم ببيض المائدة

عمان- يعد بيض الدجاج الأكثر انتشاراً واستهلاكاً من قبل الكثير من الناس، وخصوصاً الأطفال، وذلك لمذاقه اللذيذ ولما يقوم به من إمداد الجسم بالطاقه اللازمة ولاحتوائه على عناصر غذائية ضرورية لنمو الجسم وتجديد خلاياه؛ حيث يحتوي على البروتينات إضافة إلى العديد من المعادن منها (الكالسيوم، الحديد، الفسفور، المغنيسيوم، الزنك والبوتاسيوم) والفيتامينات (أ، د، ب12، ب2، ب3). كما أنه يحتوي على مادة الكولين التي لها دور فعال في تنشيط الذاكرة وتطور ونمو المخ. بالإضافة لدوره في الوقاية من فقر الدم وتقوية العظام وحمايتها والمساهمة في رفع مناعة الجسم والمساعدة على إنقاص الوزن ومعالجة السمنة المُفرطة. ومن التسممات الغذائية المرتبطة بالبيض التسمم السالمونيللي الذي تبدأ أعراضه كالحمى والمغص والإسهال غالباً بعد فترة تتراوح بين 12 و72 ساعة من تناول الغذاء الملوث وتستمر لمدة لا تتجاوز الأسبوع، وغالباً ما يُشفى المصاب دونما طلب للرعاية الطبية أو استخدام للمضادات الحيوية. ونظراً لبدء فصل الصيف وما تشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة، نود أن نقدم لكم بعضاً من التعليمات الواجب اتباعها عند تداول البيض للحصول على فوائده الغذائية بأعلى مستوى متجنبين التسممات الناجمة عن سوء تخزينه وتداوله بالطرق الخاطئة.

تعليمات الشراء:

– احرص على شراء البيض المُعبأ بعبوات نظيفة، سليمة، مناسبة وخالية من الروائح الغريبة متجنباً غير المبرد أو المعروض تحت أشعة الشمس المباشرة.

– التأكد من نظافة كل بيضة على حدة وسلامتها من التشققات والكسور وإلا فالتخلص منها هو الأجدر.

– عدم شراء البيض المكتوب عليه ادعاءات كـ”بيض نباتي” أو “بيض قليل الكولسترول” أو “بيض عضوي” إلا إذا كان مرخصاً من قبل الجهات المختصة.

– فحص البيض عند اختياره بإحدى الطرق الآتية:

– تقريب البيضة من الأذن ورجّها والاستماع للصوت الصادر عنها، فإذا كان هناك صوت واضح، فهذا يدل على فسادها أو قدمها وإلا فهو دليل على أنها طازجة.

* الإمساك بالبيضة بشكل مائل مع التحريك وفحصها في غرفة مظلمة، وذلك بتوجيه ضوء المصباح على القشرة لإعطاء فكرة عن مكوناتها الداخلية. فإذا كان الفراغ الخلوي في الطرف الأوسع من البيضة قليلا، فيكون البيض طازجاً، أما ازدياد الفراغ الناتج عن عملية التبخر فهو مؤشراً على قلة الجودة أو الفساد. أما الصفار في البيض الطازج فيكون محاطاً بالبياض، مما يجعل رؤيته من خارج القشره أمراً صعباً، أما في البيض متدني الجودة ومع نقصان البياض، فإن التمكن من رؤيته يصبح أمراً سهلاً.

تعليمات الحفظ

– يُمنع منعاً باتاً غسل البيض قبل حفظه بالثلاجة لأن عملية الغسل تدمر الغشاء الطبيعي للبيضة.

– أن يتم حفظ البيض السليم غير المشقق مباشرة بعد شرائه في المكان المخصص له في الثلاجة على درجة حرارة لا تزيد على 7 مئوية لمنع تكاثر السالمونيلا، شريطة فصله عن بقية المواد الغذائية، ومن الممكن حفظ البيض خارج الثلاجة على درجة حرارة دون 22 مئوية.

– أن يتم حفظ البيض عبر وضع الجهة المدببة للبيضة على أرضية المكان المخصص لها.

تعليمات التجهيز والاستهلاك

– غسل اليدين جيداً عند مسك قشرة البيض لمنع انتقال البكتيريا.

– التأكد من صلاحية البيض قبل الاستخدام، وذلك بكسر البيضة ووضعها في طبق مستوٍ، فإذا كان صفار البيضة كروي الشكل مرتفعاً للأعلى قليلاً والبياض شفاف اللون ومتجمعاً حول الصفار فهي طازجة، وإذا كان الصفار منخفضاً قليلاً والبياض شفاف اللون ومتجمعاً حول الصفار فهذا يعني أنها صالحة ولكنها متدنية الجودة. أما إذا كان الصفار مُسطحاً والبياض سائلاً لدرجة شبيهة بالماء أو مال لونه إلى الوردي أو الأزرق أو الأخضر أو الأسود فهذا يعني أنها فاسدة. أما بالنسبة للرائحة فللبيض الطازج رائحة طبيعية، أما الفاسد فيتميز برائحة خانقة. وأما بالنسبة للبقع الحمراء على الصفار فذلك لا يعني أن البيض فاسد بل من الممكن تناوله بشكل طبيعي.

– عدم تناول البيض النيئ وغير المطبوخ جيداً أو الأطعمة المحتوية عليه كالمايونيز، وفي حال الرغبة بتناوله غير مطبوخ فيجب بسترته، وذلك بتعريضه لحرارة عالية لقتل البكتيريا، وخاصة السالمونيلا.

– تنظيف الأواني المستخدمة جيداً بالماء الساخن لقتل البكتيريا وتنظيف الأسطح بالماء والصابون في حال ملامستها للبيض.

أماني السعدي

اختصاصية الصحة العامة

(BScDH, MScPH/Epidemiology)