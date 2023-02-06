طرق مغلقة بسبب الأحوال الجوية

أغلقت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الاثنين الطريق الخلفي لمركز دار رعاية الأحداث في الرصيفة احترازيا بسبب وجود تشققات عامودية في الجزء العلوي للسور نتجت عن اهتزاز السور بفعل الرياح الشديدة جراء المنخفض الجوي.

وأشارت اللجنة في بيان مساء اليوم الاثنين، إلى أنه وبالتعاون مع كوادر بلدية الرصيفة تم وضع حواجز إسمنتية كبيرة بشكل عرضي وإغلاق الطريق وعلى امتداد طول السور تحسبا لحدوث أي انهيارات لأجزاء أخرى منه، لافتة إلى أنه سيتم متابعة وضع السور مع الجهات المختصة لتصويب وضعه.

الرمثا

كما و قرر متصرف لواء الرمثا الدكتور طايل المجالي، اليوم الاثنين، إغلاق طريق وادي الشجرة المغير بسبب الانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وقال المجالي في تصريح لـ(بترا)، إن انهيارات الصخور والأتربة من المرتفعات المحاذية للطريق، استدعت إغلاقه حفاظا على أرواح ومركبات المواطنين.

–(بترا)