طريقتان لقتل فيروس كورونا على الكمامة وإعادة استعمالها

مع إعادة فتح الأسواق وتخفيف إجراءات العزل الصحي في العديد من دول العالم، فإن استخدام الكمامات سيصبح أمرا روتينيا بين الناس، فما طرق تعقيمها لإعادة استخدامها أكثر من مرة؟ نقدم هنا طريقتين: التجفيف والغسيل.

كانت دول العالم قد فرضت إجراءات العزل الصحي لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد “سارس كوف 2” المسبب لمرض “كوفيد-19″، ومع السيطرة عليه في كثير من الأماكن خففت تلك الدول إجراءاتها.

غير أن استخدام الكمامات سيصبح أمرا مطلوبا بشكل دائم خلال الأشهر المقبلة على الأقل كما هو متوقع، ومن هنا تبرز أهمية إعادة استخدامها لتقليل العبء المادي الذي تشكله على الناس، ولتوفيرها لعدد أكبر من الناس، وتفادي حدوث نقص فيها.

وسنتحدث هنا عن نوعين من الكمامات يعدان الأكثر استعمالا حاليا، وهما كمامة الوجه التقليدية (face masks) التي تباع في المتاجر والمتاجر الكبرى (المولات)، والكمامة القماشية سواء الجاهزة أو التي تُصنع في المنزل.

ولن نتكلم عن أجهزة التنفس ولا الكمامات الجراحية “إن95” (N95) التي تعد مهمة للعاملين في الرعاية الصحية، ويجب الحرص على عدم استعمالها من قبل الناس الذي لا يعملون في القطاع الصحي، حتى تتوفر كميات كافية منها للعاملين الصحيين.

كمامة الوجه التقليدية

هذه الكمامات بشكل عام تكون رقيقة، وبالتالي لا تتحمل الغسيل، لأن الغسيل يؤدي لإتلافها. وأيضا من الخطأ فركها أو نقعها في الكحول، إذ يعتقد أن ذلك يقلل قدرتها على العزل.

كذلك من الخطأ وضع كمامة الوجه التقليدية في الفرن، إذ قد تشتعل وتسبب حريقا. وأخيرا من الخطأ غسلها باليد بالماء البارد، إذ إن هذا غير كاف لتعقيمها.

بالنسبة لهذه الكمامات، فإن الطريقة الأفضل لإعادة استعمالها هي التجفيف، وهو بكل بساطة ترك الكمامة لتجف مما يقتل الفيروسات.

بالنسبة للفيروسات التاجية التي ينتمي لعائلتها فيروس كورونا المستجد، تشير معطيات بحثية إلى أن ترك الكمامة لمدة 72 ساعة كاف لقتل الفيروسات، في حين توصي مصادر أخرى بترك الكمامة لمدة أسبوع.

هذا الاختلاف ناجم عن حقيقة أن الوقت الذي يستطيع فيه الفيروس أن يبقى حيا ليس ثابتا علميا، ويتأثر بعوامل عدة مثل الرطوبة والحرارة. فالفيروسات تعيش لمدة أطول في درجات حرارة منخفضة، على سبيل المثال وجدت إحدى الدراسات أن الفيروسات تموت بشكل أسرع على حرارة 40 درجة مئوية مقارنة بـ20 درجة مئوية، في حين أنها تعيش مدة أطول على حرارة 4 درجات مئوية.

وبناء على ذلك ننصح بالتالي:

1- تعاملْ مع الكمامة كخطر بيولوجي، اغسل يديك بالصابون في كل مرة تقوم فيها بإزالة الكمامة أو حتى لمسها، وتأكد من غسل يديك بشكل صحيح لمدة 20 ثانية على الأقل.

2- الكمامة التي يراد إعادة تعقيمها يجب أن لا تكون عليها أوساخ، وعندها يجب التخلص منها.

3- أيضا الكمامة يجب أن لا يكون فيها أي تمزق.

4- ضع الكمامة في كيس ورقي وأغلقه، ثم تركه لمدة أسبوع. ويجب استعمال كيس ورقي لا كيس بلاستيكي، لأن الأخير لا يسمح للرطوبة بالخروج وبالتالي يعيق جفاف الكمامة.

5- بعد وضع الكمامة في الكيس الورقي، ضعه في مكان معزول وبعيد عن الأطفال.

6- بمرور أسبوع، وبعد استخراج الكمامة من الكيس، يجب أن يستخدمها صاحبها الأصلي لا شخص آخر.

يجب ملاحظة أن إعادة استخدام الكمامة التقليدية لها حدود، لأنها لا تتحمل الغسيل، ومن الصعب الاستغناء عنها لمدة أسبوع (وهي مدة طويلة بالفعل)، إذ هذا يتطلب أن يكون لدى الشخص كمامات عديدة يستعملها.

الكمامة القماشية

الكمامة القماشية يمكن شراؤها من المتجر، أو صناعتها في المنزل، وهذه خطوات إعادة استخدامها:

1- تعامل مع الكمامة القماشية أيضا كخطر بيولوجي، اغسل يديك بالصابون في كل مرة تقوم فيها بإزالة الكمامة أو حتى لمسها، وتأكد من غسل يديك بشكل صحيح لمدة 20 ثانية على الأقل.

2- يفضل ارتداء قفازات، خاصة إذا كانت الكمامة القماشية توجد عليها أوساخ واضحة للعين.

3- الكمامة القماشية يجب أن لا يكون فيها أي تمزق، وفي حال وجود تمزق يجب خياطتها أو التخلص منها.

4- بشكل عام، يرى الخبراء أنه من الأفضل تنظيف كمامات القماش في الغسالة عند حرارة 60 درجة مئوية، لأن هذه الحرارة كفيلة بقتل الفيروسات، مع استخدام مادة تنظيف الغسيل، كما يمكن إضافة مطهر إذا كان أحد أفراد أسرتك مريضا أو يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

5- أيضا يمكن وضع الكمامة القماشية في الفرن لمدة 30 دقيقة عند 80 درجة مئوية لقتل الفيروس “شريطة أن لا تكون متسخة”، أو غليها في قدر مليء بالمياه، بحسب ما نشره موقع صحيفة “فيلت” الألماني.

6- يجب تجفيف الكمامة القماشية على أعلى درجة حرارة في المجفف الأوتوماتيكي.

7- إذا لم يكن لديك مجفف، ضع الأقنعة على رف تجفيف في ضوء الشمس المباشر. وعندما تجف الأقنعة، خزّنها في وعاء أو كيس مغطى.

ونشير هنا إلى أن نصائح إعادة الاستخدام هذه عامة، وقد تختلف وفقا لحالتك الصحية أو حالة عائلتك، أو البيئة التي تعيش فيها. ولذلك دائما استشر الطبيب.

ومع تخفيف إجراءات العزل ننصحك بالتالي لتقليل خطر التعرض للعدوى:

1- تخفيف الذهاب للأماكن وخاصة المزدحمة، وعدم الذهاب إلا للضرورة.

2- عند الذهاب للمتجر ينصح بذهاب شخص واحد من العائلة، وعدم ذهاب الجميع.

3- ارتداء الكمامة والتأكد من أنها تغطي الأنف.

4- غسل اليدين بشكل جيد بعد العودة إلى المنزل، ومع استخدام الصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

5- الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الناس، والإبقاء على مسافة 1.5 متر إلى مترين مع المحيطين.

6- عدم لمس الوجه أو تحريك الكمامة.

7- يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال لا يلمسون وجوههم، لأن ارتداء الكمامة قد يشجعهم على القيام بذلك. ويوصى بعدم ارتداء الأطفال دون سن سنتين الكمامة تجنبا للاختناق.-(الجزيرة نت)