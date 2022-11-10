طريق المطار.. استئناف الصيانة المسائية حتى فجر الأحد

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، استئناف العمل بتنفيذ أعمال الصيانة المسائية لطريق مطار الملكة علياء الدولي من بعد وزارة الخارجية/ جاموس بلازا باتجاه جسر الأمير حسين، اعتبارا من مساء اليوم الخميس ولغاية فجر يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الأعمال تشمل الكشط وتنفيذ الخلطات الإسفلتية والعديد من الأعمال اللازمة.

وأوضحت أنه سيتم إجراء إغلاق جزئي للمسرب الأيسر المتجه إلى المطار، وتحويل السير إلى أقصى المسرب من المنطقة الواقعة من مدخل معرض عمان الدولي ولغاية جسر الأمير حسين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأعمال ستتم خلال ساعات الليل، حيث تم اختيار أيام نهاية الأسبوع كي لا تتسبب الأعمال بأي ازدحامات مرورية.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.