طريق بصيرا والقادسية يفتقر السلامة ويعاني من ضيق مسربه الوحيد

بصيرا- يفتقر طريق بصيرا الممتد من مثلث ريعا وحتى بلدة القادسية جنوب مدينة الطفيلة بنحو 35 كيلو مترا، لوسائل السلامة من حواجز وإشارات مرورية وعواكس ووحدات انارة فسفورية.

وقال مواطنون يستخدمون الطريق بشكل مستمر، لــ “بترا”، ان هذا الطريق يعتبر من الطرق الحيوية والسياحية، الا انه يفتقر الى مشروعات التوسعة والتأهيل، لاسيما وأنه يشهد حركة مرور كثيفة، لربطه محافظات جنوبية ومناطق سياحية كمحمية ضانا والبترا والعقبة بمحافظة الطفيلة.

واشاروا الى ان الطريق وعلى مسافة 13 كيلو مترا يتضمن منعطفات خطرة، وان له مسرب واحد، الامر الذي يتسبب بحوادث مرورية متكررة.

وطالبوا وزارة الاشغال العامة والجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل على رفد الطريق بوسائل السلامة المرورية وايجاد تصاريف لمياه الامطار، والعمل على توسعته ليكون بمسربين وانشاء جزيرة وسطية بينهما، وشموله بمشروعات الانارة في بعض مقاطعه وصيانة مقاطع اخرى تمت اضاءتها واصبحت معطلة حاليا، مشيرين الى ان الطريق بات موشحا بالارتفاعات والهبوطات وكثرة الحفر والمطبات. من جهته، اكد مدير الاشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج، ان الطريق شهد خلال السنوات الماضية اعمال صيانة دورية نتيجة التصدعات التي لحقت في بعض مقاطعه، مؤكدا ان الطريق يحتاج الى اعادة تأهيل جذرية بخلطات اسفلتية وبعطاء متكامل يشمل العناصر المرورية المختلفة، ضمن مواصفات فنية، مقدرا كلفة اعادة تأهيله بنحو 7 ملايين دينار.- (بترا)