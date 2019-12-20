“طعم الطين” يجوب محافظات الأردن ويواصل عروضه

عمان-الغد- يعرض فيلم “طعم الطين” في المركز الثقافي الملكي تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، بعد غد عند الساعة السابعة مساء.

والعمل من إخراج الأردني علاء ربابعة وسيناريو وحوار إسلام حيدر وبطولة الفنانة أمل الدباس وبمشاركة الفنانين موسى السطري، انجي الكود، نهى سمارة، ليلى البخيت، معتز اللبدي، ميسا الشربيني ويوسف جودة.

ويتحدث الفيلم عن قضية “تبني الأطفال مجهولي النسب”، ويسلط الضوء على أحداث قصصية تحدث في الأردن.

وجاء الفيلم نتاجا لورشة عقدت لمجموعة من الشابات والشباب المتطوعين استغرقت ثلاثة أشهر نتج عنها بناء الحكاية، ومن ثم كتابة السيناريو بإشراف وبحث ميداني من إياد الشطناوي وعهود الزيود اللذين جمعا قصصاً للاحتضان واطلعا على حالات واقعية وقصص نجاح مجتمعية؛ حيث قام بالتنسيق والمتابعة الفنانة رناد ثلجي وبإدارة الفنانة أريج دبابنة والمنتج الفني للفيلم علي عليان.

ويتكون طاقم الفيلم من ربيع درويش مديراً للإضاءة والتصوير وموسيقى وليد الهشيم ومكياج وفاء الزعبي ومونتاج محمد المحيسن. وسبق قبل عرض الختام في عمان عرضه في محافظات المملكة والقرى والأرياف الأردنية بما يقارب 27 عرضاً. يذكر أن الفيلم من إنتاج المسرح الحر وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع (صوتكِ هويتكِ) المنفذ من قبل شبكة الإعلام المجتمعية.