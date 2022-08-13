طعنا بالسكين .. أم تنهي حياة ابنتها

شهدت منطقة الهرم بالجيزة في مصر مقتل فتاة عشرينية بطعنات سكين، على يد والدتها إثر خلافات أسرية بينهما، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق بالجيزة التحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بعثور الأهالي على جثة فتاة بها عدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم في الواقعة هي والدة المجني عليها، إثر خلافات أسرية بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت الأجهزة الأمنية بعد وفاة الفتاة بتحرير المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق بالجيزة مواصلة التحريات، بعد أن أمرت بتشريح الجثة وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة. وكالات