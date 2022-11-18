طعن سيدة وأبنتها على يد خادمتهم جنوب عمان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان صباح اليوم، بتعرض سيدة وأبنتها الثلاثينية للطعن من قبل عاملة منزلية من جنسية إفريقية تعمل لديهم.

وأضاف انه تم إسعافهن للمستشفى وما لبثت الابنة أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، مشيرا إلى أنه تم القبض على الخادمة والتحقيق جارٍ معها تمهيداً لإحالتها للقضاء.