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طعن معلمين اثنين وطالب في جرش والتربية تستنكر

منذ 3 ساعات
سكين

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عمان- الغد- تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي باهتمام كبير حادثة الاعتداء التي تعرض لها اليوم الأربعاء معلمين وأحد الطلبة في مدرسة أبو ذر الغفاري في مديرية تربية جرش من قبل شقيق أحد الطلبة.

واطمأن الدكتور النعيمي خلال اتصال هاتفي مع مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش على صحة المعلمين والطالب الذين يتلقون العلاج في مستشفى جرش الحكومي.

وأكد رفض الوزارة التام لكل أشكال الاعتداء على الزملاء المعلمين والطلبة، أو التطاول عليهم والإساءة إليهم، وحرصها على صون كرامة معلميها وهيبتهم باعتبارهم أصحاب رسالة نبيلة.

وقال إن الوزارة ستلاحق المعتدي قضائياً وستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن ولن تتنازل عن حقها في هذه القضايا.

وكان معلمان وطالب تعرضا للطعن من قبل شخصين دخلا المدرسة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادثة.

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