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طعن 3 سياح أجانب ورجل أمن ودليل سياحي في جرش

منذ 3 ساعات

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طلال غنيمات

عمان- أقدم رجل على طعن 5 أشخاص، (3 سياح أجانب ورجل أمن من الشرطة السياحية، ودليل سياحي)، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية، اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد “الغد” مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن السياح يحملون الجنسية المكسيكية، وأن جميع الإصابات بالغة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ضبطت الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات.

بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان شخصا اقدم اليوم في محافظة جرش، على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي واحد ضباط الصف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور القاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه.

 

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