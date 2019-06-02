طفلان يتيمان تعرضا للتعنيف من قبل عائلة احتضنتهما

غادة الشيخ

عمّان- تعرض طفلان يتيمان للعنف من قبل العائلة التي احتضنتهما، وفق شكوى تابعتها “الغد” اليوم الأحد.

وفي تفاصيل الشكوى التي جاءت على لسان الناشطة والحقوقية لمى الحمامي لـ”الغد” أن “المصيبة” لا تتوقف فقط عند تعرض الطفلين للتعنيف بل أنها أيضا تتعلق بأنهما لاجئين عراقيين مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن العائلة الحاضنة لهما لاجئين سوريين مسجلين أيضًا وهو ما يعد مخالفة قانونية باحتضان لاجىء للاجىء بحسب ما تقوله الحمامي.

فضلا عن أن الطفلين عبد الله (13 عاما) وشقيقته دانة (9 أعوام)، وخلال وجودهما في مؤسسة نهر الأردن وقبيل انتقالهما للحضانة، تم إرسالهما إلى العائلة للاحتضان دون ارسال فريق متخصص للكشف عن مدى ملاءمة البيئة الحياتية لدى العائلة الحاضنة لليتيمين وهو ما يعد أيضا خرقا للأنظمة والقوانين.

هذه التفاصيل التي حصلت عليها الحمامي جاءت على لسان كل من الطفلين عبد الله ودانة خلال لقائمها بها بالصدفة في اطفار رمضاني لإحدى الجمعيات الخيرية في سحاب قبل أيام، حيث رويا لها أيضا أنهما يتعرضان للعنف من قبل العائلة الحاضنة وأن الأم الحاضنة تعاني من اضطراب نفسي وتقوم بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء وبذيئة لهما وأنها تدعي بأنها “مسحورة”.

فيما يجبر الأب الحاضن الطفلين على أداء واجبات تحتاج لجهد كبير، مثل اجبار الطفلة دانة على نسخ أدعية طويلة وفي حال لم تقم بذلك يقوم بضربها ويهددها بالعقاب.

وأفادت الحمامي أن السفيرة العراقية في عمّان حصلت على ما ورد في شكوى الطفلين وأبدت اهتمامها بالموضوع، وقامت بتكليف القنصل العراقي بالتواصل مع الحمامي حيث سيقوم بزيارة الطفلين والاستماع الى شكواهما.

وبحسب قانون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن جميع الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم (ليس لديهم أبوين أو ليس لديهم أقارب درجة أولى)، يجب أن يتلقوا الرعاية المناسبة، بشكل مثالي من خلال ترتيبات الرعاية المجتمعية، مثل الأسر الحاضنة قبل البحث عن حلول دائمة للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم.

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