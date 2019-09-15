طفلة بحالة سيئة بعد تناولها مخدرات لوالدها

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لادارة مكافحة المخدرات باسعاف طفلة من مواليد 2015 الى المستشفى في محافظة مادبا، وادخلت الى العناية الحثيثة بحالة سيئة، حيث اشتبه بتناولها مادة مخدرة.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تفتيش منزل الطفلة وبالتحقيق مع والد الطفلة اعترف انه وضع كمية من مادة بودرة الحشيش الصناعي في كوب من الشاي وان طفلته قامت بشرب الكوب بالخطأ مما ادى الى اصابتها ، وانه قام بالتخلص من اثار تلك المادة من المنزل وسيتم احالته للمدعي العام المختص.

واعاد الناطق الاعلامي تحذير للمواطنين من مدى خطورة تلك المواد السامة التي يدخل في تركيبها مواد كيميائية خطيرة قد تتسبب بالوفاة من الجرعة الاولى، مؤكدا ان هذه الحالة ليست الاولى التي يصاب خلالها اطفال نتيجة تناول مثل تلك المواد عن طريق الخطأ ، وان تعاطي مثل تلك المواد تجعل من الشخص مستهترا بحياة ابنائه والاخرين ويسبب الاذى لنفسه ولكل من حوله.