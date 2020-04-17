طفل إيراني يُدهش العالم بمهاراته .. وميسي يرد على رسالته – فيديو

عمان – الغد – نشر الطفل الإيراني آرات حسيني البالغ من العمر 7 سنوات، مقطع فيديو عبر حسابه على (إنستغرام)، وهو يرتدي قميص الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني.

وكتب الطفل آرات: “ميسي.. أنا أحبك”، قبل أن يقوم بتنطيط الكرة ويسددها بضربة مقصية رائعة في الشباك.

وجاء رد “البرغوث الأرجنتيني” سريعا، حيث علق: “شكرا لك آرات، أرى الكثير من الجودة في لعبك.. عناق حار”، كما أبدى حساب نادي برشلونة الرسمي على (إنستغرام) إعجابه بالفيديو، حيث علق عليه بوضع بعض الإيموجيات والرموز الدالة على الحب والامتنان.

وأراد الطفل أن يظهر تقديره لرد ميسي، ليكتب: “أتمنى أن ألعب يوما ما في صفوف برشلونة، أنا أحلم بذلك كل ليلة وأقارن نفسي بك، سأكون مثلك عندما أكبر، وسأقوم بكل شيء من أجل تحقيق أحلامي”.