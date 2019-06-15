نادين النمري

عمان- حركت إدارة حماية الأسرة شكوى بالحق العام على المعتدي على الطفل الذي ظهر في فيديو صادم وهو يتعرض للضرب والإهانة والعنف النفسي، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لـ”الغد”، إنّ “القانون يعطي ادارة حماية الاسرة الحق بتحريك شكوى والقيام بمقام ولي أمر الطفل المحتاج للحماية والرعاية في تحريك الشكوى وإن لم يشتكي ولي أمر الطفل”، لافتا الى أن “المعتدي سيتم ملاحقته وفقا للقانون”.

وتابع المصدر أن “الطفل موجود حالياً في أحد مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تم تأمين الطفل ببيئة آمنة لحين الانتهاء من التحقق في الحادثة”.

وأضاف أن “نتائج فحص الطب الشرعي لم تظهر أي أثار للعنف الجسدي على الطفل”، لافتا الى أن الفيديو يعود الى ستة شهور مضت، في حين قال الطفل أن هذه الحالة الوحيدة التي تعرض بها الطفل للعنف من قبل خاله

وبحسب ما توفرت لـ”الغد” من معلومات فإن الفيديو كان متدوالاً منذ نحو 6 أشهر بين عائلة الطفل دون أن يتم التبليغ عنه لكنه انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس، ما دفع الإدارة إلى التحرك”.

من جانبه قال مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور، إن “الطفل وهو من مواليد العام 2011 دخل أحد دور الرعاية التابعة للوزارة ظهر اليوم”.

وأشار ألى أنّه “سيتم تقديم التدخلات اللازمة للتعامل مع الاساءة التي تعرض لها لجهة تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية”، مؤكداً “على ضرورة أن يعي المواطنين الكرام حقوق الطفل والتوقف عن تداول الفيديو بسبب الانعكاسات السلبية للفيديو على الوضع النفسي للطفل والانعاكسات السلبية المتوقعة على المستقبل حياته”.

وبين الجبور أن “تداول الفيديو يعتبر مخالفة قانونية، خصوصا انه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية واجراءات الحماية اللازمة للطفل”.

وأثار الفيديو غضب الأردنيين لما تضمنه من مشاهد عنف وإهانات صادمة، حيث تعتذر “الغد” عن نشره لقساوته واحتراماً لكرامة الطفل.

ولاحقا أصدرت إدارة حماية الأسرة بيانا قالت فيه “إنها باشرت التحقيق مع الشخص الذي قام بالاعتداء على الطفل الذي ظهر في الفيديو المتداول”.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة حماية الأسرة ومديرية شرطة محافظة جرش باشروا منذ فجر هذا اليوم التحقيق والبحث عن شخص ظهر خلال مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بتعنيف طفل وضربه وإهانته وسوء معاملته.

وأضاف السرطاوي أنه وخلال وقت قصير تمكنت كوادر حماية الأسرة من تحديد هوية الطفل والشخص الذي ظهر وهو يقوم بتعنيفه وهو خاله، حيث تم التحرك لمنزل الطفل الذي يبلغ 8 سنوات واصطحابه لقسم حماية الأسرة وأُجري له فحص طبي واحتصل على تقرير طبي بأن حالته حسنه، كما وتبين أن الفيديو جرى تصويره قبل عدة أشهر.

وتابع السرطاوي أنه بمتابعة البحث عن الشخص المعنف تم ضبطه بعد أن قام بتسليم نفسه عصر اليوم لمديرية شرطة محافظة جرش وجرى تحويله لقسم حماية الأسرة لمباشرة التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما وجرى الاحتفاظ بالطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إضافة إلى عمل دراسة اجتماعية له لمتابعته وضمان عدم تكرار ما حصل معه مستقبلاً .

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