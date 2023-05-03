طفل في الـ14 يقتل 8 من زملائه في مدرسة بصربيا

ألقت الشرطة الصربية الأربعاء، 3 مايو/آيار 2023، القبض على تلميذ يبلغ من العمر 14 عاماً بعد إطلاق نار وقع داخل مدرسة ابتدائية في بلغراد، قتل فيها ثمانية تلاميذ وبواب، فيما أصيب سبعة آخرون، في العاصمة الصربية بلغراد على ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة الصربية حسب ما نشره موقع “يورونيوز” إنه “قتل ثمانية أطفال وبواب وأصيب ستة أطفال ومدرّس”، وأضافت الوزارة في بيان أنّ “الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوافرة إلى مكان الحادث وأوقفت قاصراً، وهو تلميذ في الصف السابع، للاشتباه في إطلاقه أعيرة نارية عدة على تلاميذ وبواب المدرسة بمسدس لوالده”.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 8.40 بالتوقيت المحلي في هذه المؤسسة الواقعة في وسط العاصمة الصربية، بحسب المصدر نفسه.