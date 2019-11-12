طفل يحاول الانتحار تقليدا لمقطع تلفزيوني.. والأمن يدعو لمراقبة الأبناء

عمان- الغد- دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المواطنين لمتابعة الأطفال ومراقبتهم عند مشاهدتهم للتلفاز أو استخدامهم للانترنت او ممارستهم للألعاب الإلكترونية.

وقال الناطق الإعلامي إن هذه الدعوة تأتي بعد تسجيل عدد من الحالات لأطفال وأحداث عرضوا حياتهم للخطر بسبب متابعتهم وتقليدهم ما يشاهدونه عبر التلفاز او عبر مواقع الانترنت او بسبب ممارستهم ألعابا إلكترونية تشجع على العنف. وكان آخرها محاولة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات الانتحار شنقاً بعد تقليده ما يشاهده من مقاطع إعدام عبر التلفاز، حيث أسعف للمستشفى وهو قيد العلاج.

وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين اخذ ذلك التحذير على محمل الجد وعدم الاستهانة به ومباشرة مراقبة أطفالهم باستمرار وتنظيم مشاهدتهم للتلفاز او دخولهم لمواقع الانترنت ومتابعة الألعاب الإلكترونية التي يلعبها أطفالهم والتأكد من عدم احتوائها على مواد تشجع على العنف بكافة أشكاله.