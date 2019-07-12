آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

“طفل” يفجر نفسه بحفل زفاف ويقتل 5 في أفغانستان

منذ 5 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون جراء تفجير انتحاري نفذه “طفل”، اليوم الجمعة، استهدف حفل زفاف في مديرية “بتشيراغام” في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم حاكم ولاية ننغرهار الأفغانية، عطاء الله خوغياني: “الانتحاري فجر نفسه وسط المدعوين إلى حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية “بتشيراغام” يدعى “ملك تور”، وهو قائد قوات الانتفاضة الشعبية المساندة للحكومة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية”.

ووفقا للمسؤول الأفغاني فإن “الهجوم نفذه “طفل”.

ونفت حركة “طالبان” على لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، ضلوعها في الاعتداء، حسبما نقلت عنها محطة “وان تي في” المحلية.

ولم تعلن أية جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، لكن تنظيم “داعش” لديه انتشار واسع في ولاية ننغرهار التي تعد إحدى المعاقل الرئيسية لهذا التنظيم شرق أفغانستان. (روسيا اليوم)

مقالات ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط

منذ ساعة واحدة
الذهب

أسعار الذهب ترتفع بفعل توترات تجارية جديدة

منذ ساعة واحدة

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية

منذ ساعة واحدة

المجلس العسكري الانتقالي يعلن إحباط محاولة انقلاب في السودان

منذ 12 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock