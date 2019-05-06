طقس أول أيام رمضان.. الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات

عمان- الغد- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويـة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار لاسيما في مناطق البادية.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الاربعاء، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار لاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 32 – 16 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 35 – 15، والمناطق الجنوبية 31 – 17، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.