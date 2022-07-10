طقس الأحد.. درجات الحرارة أقل من معدلاتها

تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً الثلاثاء، مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الأربعاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الاغوار الشمالية 36 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 38 – 22، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.