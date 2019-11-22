طقس الجمعة.. أجواء باردة والحرارة تلامس الصفر المئوي ليلاً

عمان – الغد – تبقى درجات الحرارة نهار اليوم ، أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة نسبياً في مُختلف المناطق مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية، بحسب موقع “طقس العرب”. وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بوجه عام، وباردة بشكل لافت في مناطق البادية والسهول الشرقية، ويتوقع أن تلامس الحرارة في تلك المناطق الصفر المئوي مع ساعات الفجر والصباح الباكر مع تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وحذر “طقس العرب” من احتمال تشكل الصقيع في مناطق البادية والسهول الشرقية.

وتبقى درجات الحرارة يوم غد ، أقل من معدلاتها الاعتيادية بحدود 1-3 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، مع ظُهور كميات من السحب العالية.

وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.