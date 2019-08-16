طقس الجمعة.. ارتفاع الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

عمان- الغد– يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وتصبح أعلى من معدلاتها في هذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية.

ووفق موقع “”طقس العرب”، يكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وفي ساعات الليل، يكون الطقس معتدلا إلى لطيف، وترتفع نسب الرطوبة في ساعات الليل المتأخرة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

ويوم غد السبت، تنخفض درجات الحرارة، وتُصبح أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة مع ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء ليلا لطيفة ورطبة وتميل للبرودة قليلا مع ساعات الليل المتأخرة، وتظهر السحب المنخفضة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.