طقس الجمعة.. الحرارة أقل من معدلها وأجواء معتدلة

تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء معتدلة ورطبة في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تكون الأجواء حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تميل الأجواء للبرودة قليلاً ليلًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية، من خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة، ومن احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ويطرأ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 30 – 17، وفي مناطق السهول 28 – 18، وفي الاغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 26، وفي البحر الميت 35 – 25، وفي خليج العقبة 35 – 26 درجة مئوية.