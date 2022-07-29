طقس الجمعة حار جدا والأرصاد تحذر

تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة القادمة من شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي (5-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في المناطق الشرقية. كما يطرأ الأحد انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 38 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 36، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 34، وفي مرتفعات الشراة 19 – 33، وفي مناطق البادية 23 – 42، وفي مناطق السهول 23 – 38، وفي الأغوار الشمالية 26 – 42، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 43، وفي البحر الميت 28 – 42، وفي خليج العقبة 28- 43 درجة مئوية.