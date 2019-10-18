طقس الجمعة خريفي معتدل وانخفاض الحرارة السبت

عمان – الغد- تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة أحيانا في أجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة، تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يوم غد السبت، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 29 – 16 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 29 – 17والمناطق الجنوبية 27 – 16وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 36 والصغرى 25 درجة .