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طقس الجمعة.. صيفي معتدل الحرارة

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- تكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم الجمعة، في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 30- 19 درجة مئوية ، وفي المناطق الشمالية 30- 18، وفي المناطق الجنوبية 27 – 14 وفي مدينة العقبة تكون العظمى 39 والصغرى 27 درجة .

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