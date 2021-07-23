طقس الجمعة صيفي معتدل

عمان -تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية. وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، صيفية معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الاحد، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الاثنين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

بترا