طقس الجمعة.. فرصة لأمطار وتحذيرات من سيول في البادية

عمان -الغد – تنخفض درجات الحرارة، نهار اليوم الجمعة، بشكل إضافي لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود ما بين 2 و4 درجات مئوية، حيث يكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، حسب موقع طقس العرب.

وفيما يحتمل هطل زخات أمطار خاصة في مناطق البادية، تكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، وجنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة أقصى شرق المملكة. في حين حذر الموقع من احتمال تشكل السيول خاصة في مناطق البادية.

أما ليلاً، فتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 16 الى 20 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 13 الى 24، وفي المناطق الجنوبية من 12 الى 20، وفي خليج العقبة من 22 الى 29 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن توالي درجات الحرارة، نهار غد ، انخفاضها، لتصبح الحرارة أقل من المعدلات العامة بحدود ما بين 4 و7 درجات مئوية.