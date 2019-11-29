طقس الجمعة.. لطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

عمان- الغد- قال موقع طقس العرب، إنه يطرأ نهار اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس مستقراً ولطيفاً عُموماً، بينما يكون معتدلاً إلى دافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور سُحب عالية في مُختلف المناطق.

وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه تتحول أحياناً إلى شرقية خفيفة السرعة.

وليلا، تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي نهار غد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، بينما يكون معتدلاً إلى دافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السُحب العالية في مُختلف المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة، بينما ليلاً تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.