طقس الجمعة.. مشمس نهاراً شديد البرودة ليلاً

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، نهار اليوم، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحدود ما بين 2 و3 درجة مئوية، حيث يكون الطقس مشمساً وبارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً بالأغوار والبحر الميت والعقبة، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط فوق الجبال خاصة الجنوبية، وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة مع ساعات الصباح الباكر، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً بشكل لافت في أغلب المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول والبادية الشرقية، حيث تقترب الحرارة من الصفر المئوي هناك. في حين يتوقع تشكل الصقيع بالأخص في مناطق البادية والسهول الشرقية.

وحذر الموقع من خطر تشكل الصقيع خاصة في مناطق البادية والسهول الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان ما بين 5 و15 درجة مئوية، وبالمناطق الشمالية من 1 إلى 16، وفي المناطق الجنوبية من 1 إلى 14، وبخليج العقبة ما بين 10و23 درجة مئوية.

وتوقع طقس العرب أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، نهار غد، بحيث تصبح حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، فيما يكون الطقس مشمساً وبارداً نسبياً بأغلب المناطق، ولطيفاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وبينما تكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تكون في خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.