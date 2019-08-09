طقس الجمعة: معتدل نهارا ورطب ليلا

عمان- الغد– تستمر درجات الحرارة نهار اليوم، دون معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وفق موقع “طقس العرب”، الذي قال إن الأجواء تكون صيفية مُعتدلة في عموم المناطق، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أما الرياح، فتكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط عصرا، وقد تثير الغبار والأتربة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وارتفاع أمواج البحر خفيف (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر، 28 درجة مئوية.

ليلا، يسود طقس لطيف ورطب في عموم المناطق، مع ظهور السُحب المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة مع ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال. وأضاف “طقس العرب”، أنه من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة نهار السبت دون معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويسود طقس صيفي مُعتدل في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.