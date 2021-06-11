طقس الجمعة معتدل

عمان – الغد – تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، أقل من معدلاتها الإعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد المقبل، إرتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 16، وفي مرتفعات الشراة 26 – 15، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 19، وفي الاغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 23، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 40 – 24 درجة مئوية.