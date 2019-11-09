طقس السبت.. أجواء معتدلة وفرصة لزخات في الجنوب

عمان – الغد- تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم تدريجيا على ارتفاعات متوسطة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأنحاء الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

أما في الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء معتدلة الحرارة يوم غد الأحد، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 26 -16 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 29 – 18، والمناطق الجنوبية 23 -15، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 35 والصغرى 22 درجة .