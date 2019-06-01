“طقس العرب”: الأربعاء أول أيام العيد “فلكياً”

عمان- الغد- أظهرت دراسة أجراها موقع “طقس العرب” حول موعد عيد الفطر وأول أيام شهر شوال في الأردن، أن شهر رمضان سيكمل الثلاثين يوماً بالرغم من ولادة الهلال ومغيب القمر بعد الشمس.

وبينت الدراسة أن الاقتران المركزي “المحاق المركزي” سيحدث يوم الاثنين الساعة 10:02 صباحا بالتوقيت العالمي، وبالتالي فإن الهلال سيكون متولداً وقت تحري هلال شوال، لكن عُمر هلال شهر شوال مع مغيب الشمس سيكون أقل من 15 ساعة، ولن تتجاوز فترة مكوثة في الأفق الغربي 5 دقائق على أقصى حد، ما يجعل رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.

وستغرب الشمس في الأردن عند تمام الساعة: 7:38م ، وسيغرب القمر بعد مغيب الشمس في تمام الساعة: 7:43م ، وسيمكث هلال شهر شوال في الأفق الغربي 5 دقائق فقط، وهي فترة غير كافية علمياً لرؤية الهلال بالعين المجردة، خاصة أن عمر الهلال لم يتجاوز ال 15 ساعة.

وعليه يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الاربعاء هو بداية أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد