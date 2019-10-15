“طقس العرب” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان

عمان – الغد – أعلنت شركة “طقس العرب” عن أسماء الفائزين في مسابقة شهر رمضان المبارك التي أطلقتها الشركة خلال شهر ايار/حزيران الماضي تزامناً مع بداية الشهر الفضيل، والتي قسمت جوائزها إلى 30 قسيمة شرائية بقيمة 50 دينار مقدمة من محلات قادري حجاب، و 30 قسيمة وقود بقيمة 10 دنانير لكل قسيمة مقدمة من شركة المناصير للزيوت والمحروقات والجوائز الكبرى كانت اجهزة سامسونج S10

حيث فاز كل من محمد عثمان الشعلان، حسام محمود أحمد طشطوش، نزال محمد وعلاء أبو خروب بالجوائز الكبرى.

وكانت شركة طقس العرب قد أعلنت عن أسماء الفائزين جميعهم من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

يذكر أن المسابقة التي أطلقتها شركة طقس العرب خلال شهر رمضان المبارك تضمنت أسئلة يومية يقوم المستخدم بالإجابة عليها عبر تطبيق طقس العرب ليدخل السحب على الجوائز اليومية والاسبوعية.