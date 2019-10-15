“طقس العرب”: عواصف رملية وزخات رعدية “عشوائية” اليوم

عمان- الغد- تشير آخر صور الاقمار الاصطناعية المستلمة لدى غرفة العمليات في “طقس العرب” إلى تواجد سحب ركامية ماطرة في أجزاء من جنوب وشرق المملكة مع تحركها إلى أجزاء من وسط البلاد، لذلك يتوقع هطول زخات رعدية في بعض المناطق تترافق مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

وقال “طقس العرب” إن الطقس يكون اليوم حاراً نسبياً ومغبراً وغير مستقر فوق أجزاء مُختلفة من المملكة، ويكون غالباً غائم بكميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويتوقع هُطول زخات رعدية من المطر فوق أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، بما في ذلك مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، قد تكون غزيرة محلياً في بعض النطاقات الجغرافية الضيّقة، لذا فإنها قد تتسبب في جريان الأودية والشعاب وتشكّل للسيول في بعض النطاقات الجغرافية.

وأشار إلى أن هذه الأمطار تُسبق بنشاط كبير للرياح السطحية التي يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع وتحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، إلا أنها قد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء مرور السحب الركامية الرعدية.

ودعا “طقس العرب” إلى الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أو العواصف الرملية محلياً أثناء نشاط السحب الركامية، والحذر من تشكل السيول في نطاقات جغرافية ضيقة وعشوائية مثل مجاري الأودية والمناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية والشعاب الصحراوية، والانتباه من حدوث الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار.