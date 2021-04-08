هل تتساقط الثلوج في رمضان؟.. طقس العرب يجيب

عمان – الغد – قال موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، إنه تقترب تدريجياً كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي -غير مُعتاد وصولها إلى منطقة شرق البحرالأبيض المُتوسط في مثل هذا الوقت من العام- ومندفعة من أواسط اوروبا، وستمكث في المنطقة عدة أيام.

اقتراب هذه الكتلة الهوائية سيهوي بدرجات الحرارة بشكل هائل، بالمقارنة مع ما كانت عليه الأيام الماضية، وتُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية.

وتُصحب هذه الكتلة بتحول جذري في الطقس بدءا من السبت ليُصبح كأنه شتوي، إذ يكون باردا وغائما جزئي عموما في أغلب المناطق، مع هبوب رياح قوية في أغلب الأوقات.

وتكون تأثيرات هذه الكتلة واضحة بشكل كبير في ساعات الليل، إذ يكون الطقس ليلاً شديد البرودة في مناطق عِدّة، و قارس البرودة في المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه) بحيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى هناك إلى ما دون الصفر المئوي، مع هبوب رياح قوية.

ويُتوقع ان تقترب ذات الكتلة الهوائية بشكل كاف نحو المملكة ليلة السبت/الأحد، بحيث تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة في شمال ووسط المملكة، ويُتوقع هطول زخات من الأمطار والبَرَد في شمال المملكة، ويُحتمل أن تكون بعض من زخات الأمطار مخلوطة بالثلج فوق قِمم المُرتفعات الجبلية العالية الشمالية (رأس منيف، ثغرة عصفور، جبل إم الدرج، مثلث القاعدة بالقُرب من عنجرة).