أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

طقس العرب: منخفض جوي “غير معهود” خلال العيد

منذ 48 دقيقة
مواطن يحتمي بمظلته من الأمطار في عمان- (أرشيفية/ تصوير: ساهر قدارة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد– قال موقع “طقس العرب” إن أحدث قراءات الخرائط الجوية تُشير إلى أن الموجة الحارة التي تتأثر بها المملكة منذ قرابة اسبوع ستنتهي يوم السبت بسبب إنحسار الكتلة الهوائية الحارة و الجافة المُسببة لها مُبتعدة عن المملكة حيث تعود الأجواء لما هو مُعتاد عليه بأن تكون ربيعية، و لكن تشير ذات الخرائط بأن هناك مُنخفضاً جوياً مُتوقع أن يندفع نحو شرقي البحر الابيض المتوسط و بلاد الشام يوم الأحد (أول أيام العيد فلكياً) و مُرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً قادمة من شرقي القارة الأوروبية.

ووفق “طقس العرب”، فإن اندفاع منخفض جوي نحو المنطقة في الاسبوع الأخير من شهر أيار/مايو، يُعتبر أمراً غير معهود و نادر و قد تكرر هذا العام مرتين. و ما زالت الفترة الزمنية بعيدة نسبياً لتصنيف المنخفض الجوي و الخوض بالتفاصيل الدقيقة له نظراً لاحتمالية حدوث تغييرات في السناريوهات المرافقة معه إلا أن فريق التنبؤات الجوية يتوقع أن يطرأ المزيد من الانخفاض الملموس و الحاد على درجات الحرارة نهار الأحد و تتحول لتُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية.

كما و يُتوقع أن يتحول الطقس ليُصبح مائلاً للبرودة و غائماً جزئياً بوجهٍ عام في أغلب المناطق عدا العقبة و تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق قد يصحبها الرعد أحياناً و خاصة في شمال ووسط المملكة. الرياح ستكون غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار و رُبما العواصف الرملية في المناطق الصحراوية.

وقد يمتد تأثير هذا المنخفض الجوي نهار الاثنين إلا أن الأمور ما زالت غير واضحة حتى الان.

و يُوصي طقس العرب بالانتباه من الانقلاب الحراري و التغير الكبير في درجات الحرارة المُتوقع خلال الفترة القادمة، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار و الأتربة المُثارة.

مقالات ذات صلة

مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

الضمان: برنامج تضامن لا يفقد المؤمن عليها حق إجازة الأمومة

منذ 14 دقيقة
النائب يحيى السعود

السعود يطالب الحكومة بالرد على إصابة أردني برصاص الجيش الإسرائيلي

منذ 20 دقيقة

الغرايبة لـ”الغد”: تقرير حقوق الإنسان في تقييم أوامر الدفاع سيصدر قريبا

منذ 28 دقيقة
دار رئاسة الوزراء في عمان- (أرشيفية)

الحكومة: عطلة العيد من صباح السبت إلى مساء الاثنين

منذ 35 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock