طقس العرب: منخفض جوي “غير معهود” خلال العيد

عمان- الغد– قال موقع “طقس العرب” إن أحدث قراءات الخرائط الجوية تُشير إلى أن الموجة الحارة التي تتأثر بها المملكة منذ قرابة اسبوع ستنتهي يوم السبت بسبب إنحسار الكتلة الهوائية الحارة و الجافة المُسببة لها مُبتعدة عن المملكة حيث تعود الأجواء لما هو مُعتاد عليه بأن تكون ربيعية، و لكن تشير ذات الخرائط بأن هناك مُنخفضاً جوياً مُتوقع أن يندفع نحو شرقي البحر الابيض المتوسط و بلاد الشام يوم الأحد (أول أيام العيد فلكياً) و مُرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً قادمة من شرقي القارة الأوروبية.

ووفق “طقس العرب”، فإن اندفاع منخفض جوي نحو المنطقة في الاسبوع الأخير من شهر أيار/مايو، يُعتبر أمراً غير معهود و نادر و قد تكرر هذا العام مرتين. و ما زالت الفترة الزمنية بعيدة نسبياً لتصنيف المنخفض الجوي و الخوض بالتفاصيل الدقيقة له نظراً لاحتمالية حدوث تغييرات في السناريوهات المرافقة معه إلا أن فريق التنبؤات الجوية يتوقع أن يطرأ المزيد من الانخفاض الملموس و الحاد على درجات الحرارة نهار الأحد و تتحول لتُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية.

كما و يُتوقع أن يتحول الطقس ليُصبح مائلاً للبرودة و غائماً جزئياً بوجهٍ عام في أغلب المناطق عدا العقبة و تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق قد يصحبها الرعد أحياناً و خاصة في شمال ووسط المملكة. الرياح ستكون غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار و رُبما العواصف الرملية في المناطق الصحراوية.

وقد يمتد تأثير هذا المنخفض الجوي نهار الاثنين إلا أن الأمور ما زالت غير واضحة حتى الان.

و يُوصي طقس العرب بالانتباه من الانقلاب الحراري و التغير الكبير في درجات الحرارة المُتوقع خلال الفترة القادمة، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار و الأتربة المُثارة.