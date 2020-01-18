عمان- الغد- تُشير أحدث القراءات الجوية الصادرة عن مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد و التنبؤات الجوية إلى أنه يتم حالياً رصد تحرك كتلة هوائية شديدة البرودة و قُطبية المنشأ من الأراضي التُركية نحو مناطق بادية الشام و العراق و ذلك يومي الثلاثاء و الأربعاء 21 و 22 من يناير/كانون ثاني 2020.

تحرك هذه الكُتلة الهوائية القطبية بهذا الشكل و المسار سيعمل على بدء تأثر الأردن بمُنخفض جوي مُصنف بأنه من الدرجة الثانية اعتباراً من مساء يوم الاثنين يترافق مع انخفاض كبير على درجات الحرارة و هطول الأمطار.

ومع تحرك هذه الكتلة القطبية إلى بادية الشام مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء، تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج بدءاً من المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية التي تعلو عن 1000 متر عن سطح البحر تكون مُتراكمة على فترات، وتمتد مع ساعات عصر و مساء الثلاثاء إلى مناطق البادية الشرقية والمناطق الحدودية مع العراق.

كما و لا يُستبعد إبان مرور هذه الكتلة القطبية إلى بادية الشام مع ساعات نهار الثلاثاء أن تتساقط بعض الزخات الثلجية فوق المُرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى مع احتمالية حدوث تراكمات محدودة إن حدثت.

أما بالنسبة للعاصمة عمان فإن يُتوقع هطول زخات مُتفرقة من الأمطار بمشيئة الله نهار الثلاثاء وعلى فترات، تكون ممزوجة بالثلوج وزخات ثلجية أحياناً ورُبما تحدث تراكمات محدودة في الأحياء العالية من العاصمة سيما تلك التي يزيد ارتفاعها عن 1000-1050 متر عن سطح البحر، إلا أنه من المُستبعد أن تحدث تراكمات مُعيقة للحياة في العاصمة خلال فترة تأثير هذه الكتلة القطبية.

ومع ساعات المساء و الليل و ليلة الثلاثاء-الأربعاء، تنخفض درجات الحرارة في العديد من المناطق إلى نحو الصفر المئوي، ولا يُستبعد حدوث الانجماد في مناطق وأجزاء واسعة من المملكة، كما ولا يُستبعد تشكل الضباب فوق المُرتفعات الجبلية، في حين تبقى الفرصة مُهيأة لتساقط الثلوج فوق البادية الشرقية من المملكة وبشكل محدود فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.