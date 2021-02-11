“طقس العرب” يُرجّح تأثر المملكة بعاصفة ثلجية

عمان– قال موقع طقس العرب، اليوم الخميس، إن تأثير عاصفة ثلجية على الأردن منتصف الأسبوع المقبل بات من السيناريوهات الجوية المرجحة.

وأضاف مدير العمليات الجوية في “طقس العرب”، أسامة الطريفي، للملكة، إن “الثلوج باتت أقرب إلى الأردن أكثر من أي وقت مضى مقارنة بالسنوات الأخيرة”، خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الطريفي إلى أنه في حال تأثير العاصفة الثلجية على الأردن فستكون فاعليتها عالية وممتدة لأيام.

وذكر الموقع أنه يُتابع عن كثب مُخرجات الخرائط الجوية التي باتت تُشير بحسب آخر التحديثات إلى أن هناك كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة تندفع إلى تركيا و من ثم الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط اعتباراً من بعد مُنتصف الأسبوع القادم.

وتتزايد فرص تساقط الثلوج على المدن الرئيسية في بلاد الشام، ويحدث انقلاب جذري على الحالة الجوية مقارنة مع الطقس الحالي السائد، حيث سيتأثر الأردن بسلسلة من المُنخفضات الجوية.

ولفت “طقس العرب” إلى أن هذه المعطيات ما تزال غير ثابتة كون المدة الزمنية طويلة نسبياً حيث أن الخرائط الجوية تحمل دائماً في طياتها التغييرات والتحديثات.