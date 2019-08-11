طقس اليوم وغداً.. صيفي عادي بالمرتفعات وحار في باقي المناطق

عمان- الغد- تسود الاجواء الصيفية اليوم الاحد في المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الاجواء حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية، تكون الاجواء اثناء الليل لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الاجواء يوم غد الاثنين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان وفي المناطق الشمالية بين 20 – 32 درجة مئوية وفي المناطق الجنوبية بين 21 -32 درجة وتسجل العظمى في مدينة العقبة 41 والصغرى 28 درجة .