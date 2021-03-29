طقس بارد بالمرتفعات ومعتدل في باقي المناطق اليوم

عمان- يطرأ اليوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء باردة ليلاً في معظم مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، توالي يوم غدٍ الإثنين، درجات الحرارة ارتفاعها لتكون حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، لتصبح اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 1، وفي مناطق البادية 20 – 6، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الاغوار الشمالية 24 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 15، وفي البحر الميت 26 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.-(بترا)