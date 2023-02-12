طقس بارد جدا اليوم وزخات خفيفة متقطعة غربي المملكة

تنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد، بشكل طفيف، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات ومناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء يوم الثلاثاء، باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتدريجياً مع ساعات الظهر تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتحول الأجواء بين غائمة جزئياً إلى غائمة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء، باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئيا، مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة وغير مؤثرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 – 2 درجة مئوية، وفي غرب عمان 7 – 0، وفي المرتفعات الشمالية 6 – -1، وفي مرتفعات الشراة 9 – -2، وفي مناطق البادية 13 – 1، وفي مناطق السهول 10 – 2، وفي الأغوار الشمالية 17 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 11، وفي البحر الميت 18 – 10، وفي خليج العقبة 19 – 9 درجات مئوية.- (بترا)