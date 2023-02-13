طقس بارد جدا لثلاثة أيام وتحذير من تشكل الصقيع

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً في اغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

وقد تكون الزخات فوق قمم الجبال الشمالية العالية على شكل أمطار متجمدة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة جداً في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة تتحول أثناء الليل إلى شمالية غربية.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، باردة جداً في أغلب المناطق وغائمة جزئيا، مع تساقط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة وغير مؤثرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 – 1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 8 – 0، وفي المرتفعات الشمالية 8 – -2، وفي مرتفعات الشراة 7 – -2، وفي مناطق البادية 14 – 2، وفي مناطق السهول 11 – 1، وفي الأغوار الشمالية 18 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 9، وفي البحر الميت 19 – 9، وفي خليج العقبة 19 – 8 درجات مئوية.- (بترا)