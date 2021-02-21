طقس بارد مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة

عمان – الغد- تميل الحرارة للارتفاع قليلا نهار اليوم، مع بقائها دون المعدلات العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، وتكون الحرارة المحسوسة ابرد بكثير، ويكون الطقس باردا ومستقرا بوجهٍ عام، مع ظهور السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفق موقع “طقس العرب”، الذي أوصى بضرورة الانتباه اثناء المسير صباحا على الطرق التي ما تزال تشهد تراكمات ثلجية او تجمعات مائية، نظرا لاحتمالية حدوث الانجماد.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، قد تنشط احيانا، وفي خليج العقبة اليوم وغدا، تكون شمالية معتدلة السرعة، تنشط احيانا.

ليلا، يكون الطقس شديد البرودة في مناطق عدة، مع تشكل الصقيع في اجزاء من جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، قد تنشط احيانا.

أما غدا نهارا، فتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها المعتادة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، الا ان الحرارة الملموسة تكون ابرد بكثير، ويبقى الطقس باردا بوجه عام، مع ظهور تدريجي لبعض السحب المتوسطة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا، وتزيد من الاحساس بالاجواء الباردة بشكل كبير.

ليلاً، يكون الطقس باردا الى شديد البرودة في العديد من المناطق، وتكون الفرصة واردة لهطل زخات متفرقة من الامطار في مناطق عشوائية من المملكة، قد تترافق مع تساقط زخات البرد في اجزاء من مناطق البادية وبعض المرتفعات الجبلية، في حين تكون الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، تزيد من الاحساس بالبرودة بشكل كبير.