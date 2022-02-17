طقس بارد نسبيا اليوم ولطيف إلى دافئ الجمعة بأغلب المناطق

تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (2-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم وتسقط زخات من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، تتحول الى هطولات غزيرة بعد العصر في جنوب وشرق المملكة، ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة في ساعات النهار مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وفي ساعات المساء تتناقص الغيوم تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 6، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 18 – 6، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الاغوار الشمالية 23 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 14، وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 22 – 12 درجة مئوية.-(بترا)