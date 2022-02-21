طقس بارد نسبيا اليوم ولطيف الى دافئ الثلاثاء والأربعاء

ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الاثنين، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 4، وفي مرتفعات الشراة 11 – 2، وفي مناطق البادية 18 – 6، وفي مناطق السهول 16 – 7، وفي الاغوار الشمالية 23 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 22 – 12، وفي خليج العقبة 21 – 11 درجة مئوية.-(بترا)